25-лет исполнилось специальности «Физическая культура и спорт» в ВСКППК

25-летний юбилей специальности «Физическая культура и спорт» празднуют сегодня в Высшем Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже. В честь знаменательной даты в зале собрались преподаватели, студенты, выпускники. Антон Жданович окончил учебное заведение в 2017 году. Сейчас работает здесь тренером — преподавателем по паралыжным гонкам. Антон удостоен почетного звания «Заслуженный тренер РК», награжден орденом «Курмет» за достижения в работе с лицами с ограниченными возможностями.

АНТОН ЖДАНОВИЧ, тренер-преподаватель по паралыжным гонкам ВСКППК:

— На сегодня за нашей спиной наши результаты. Это бронза на паралимпийских играх у Александра Герлица. На чемпионате мира Ербол Хамитов стал чемпионом мира. В ВСКППК когда поступил, мне очень нравился этот колледж. Я благодарен за то, что вообще сюда поступил, я получил очень много знаний. Огромную благодарность хотел выразить педагогическому составу.

С приветственным словом выступил директор колледжа.

ЕРКЫН ЖАКУПОВ, директор ВСКППК:

— На специальность «Физическая культура и спорт» конкурс вступительных экзаменов — 3 человека на 1 место. Наши студенты — это наша гордость! Они добиваются высоких результатов не только в учебе, но и на спортивной арене. Лицо колледжа — это наши выпускники, для которых выбранная профессия стала смыслом жизни. Они успешно трудятся не только в Казахстане, но и далеко за пределами.

За 25 лет колледж выпустил более 1000 квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта. За историю существования специальности подготовлено 16 мастеров спорта международного класса, 87 мастеров спорта и 160 кандидатов в мастера спорта РК.

ДИНАРА САНДЫБАЕВА, заместитель директора по учебной работе ВСКППК:

— Мы гордимся нашими выпускниками, которые работают во всех сферах, как в образовании, так и в спорте, имеют высокие достижения. На сегодня наши нынешние студенты очного отделения проходят практику в школах, где работают наши выпускники. Хотелось бы отметить, что мы — единственное учебное заведение в регионе, которое в системе технического профессионального образования ведет подготовку по данной специальности. Это самая многочисленная специальность на сегодня в нашем колледже.

Всего в колледже обучаются порядка 1000 студентов, из них более 260 — по специальности «Физическая культура и спорт».

Камилла Карим