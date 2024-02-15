236 операций по пересадке органов провели в Казахстане в 2023 году. Из них только 15% от посмертного донора. Жизненно важную операцию ждут 4000 жителей страны, включая 104 ребенка. В Северо-Казахстанской области в пересадке органов нуждаются 110 человек, в том числе один, не достигший совершеннолетия. 98 жителей региона ждут пересадки почек. В листе ожидания реципиенты проводят по 10-15 лет.

АДИЛЬХАН КАБДУОВ, трансплант-координатор СКО:

— В Казахстане от живого донора разрешена родственная трансплантация. Для этого существует этическая комиссия, чтобы определить родственную связь между донором и реципиентом. Что касается посмертного донорства, то в каждом донорском стационаре существует комиссия по констатации гибели головного мозга. В ее состав входит врач реаниматолог, невропатолог, нейрохирург, заместитель главного врача по лечебной работе. У нас в области два донорских стационара. При многопрофильной областной больнице и при многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи.

После специализированных тестов и констатации гибели головного мозга члены комиссии беседуют с родственниками умершего, чтобы взять разрешение на посмертное донорство. В такие моменты в основном звучит отказ из-за этических и религиозных соображений.

АДИЛЬХАН КАБДУОВ, трансплант-координатор СКО:

— У нас посмертное донорство развивается очень медленно. Людям надо понять, что, дав согласие на посмертное донорство, можно спасти и улучшить качество жизни 7 человек. Я думаю, мы придем к этому, что люди начнут понимать, что это очень важно. Что сердце, почки умершего близкого могут дальше жить в другом человеке.

Любой казахстанец вправе оформить официальный отказ или согласие на пересадку органов в случае, если с ним что-то случится. Раньше это делалось только в учреждениях здравоохранения, для удобства услугу добавили на сайт и в приложение электронного правительства. В Казахстане операции по пересадке органов проводятся в 6 городах, включая мегаполисы.

Дарья Пышмынцева