Североказахстанские кикбоксёры вернулись с победой из Индии

С 7 по 11 февраля в индийском городе Нью-Дели проходил международный турнир по кикбоксингу. Северо-Казахстанскую область представили трое спортсменов. Они заняли первое командное место и привезли в родной Петропавловск три золотые медали.

АДИЛЬ НУРЖАУПОВ, главный тренер СКО по кикбоксингу:

— Все трое стали чемпионами. Они у нас уже давно в национальной сборной. Они представляют нашу область и уже неоднократные чемпионы Казахстана, многих турниров. Перед турниром они прошли учебно-тренировочные сборы в Алматы, в олимпийском центре подготовки.

На перроне вокзала чемпионов встречают их близкие, друзья и коллеги.

Чемпионат собрал порядка 600 спортсменов из 10 стран. Среди победителей — Аслан Асылбеков. Кикбоксингом занимается больше 10 лет. Выступает в весовой категории до 60 килограммов.

АСЛАН АСЫЛБЕКОВ, кикбоксёр:

— Первый бой был с бойцом из Ирака, второй с индусом. Финальный бой провел с соперником из Узбекистана. Все бои выиграл единогласным решением судьи. Стал чемпионом. Являюсь чемпионом Казахстана, двухкратным чемпионом кубка мира, финалистом чемпионата мира и многих других международных турниров.

Нурсултан Жакупов выступал в весовой категории до 86 кг по направлению фулл-контакт. Все три боя провел успешно. Кикбоксингом занимается 15 лет. Уже два года выступает за сборную Казахстана.

НУРСУЛТАН ЖАКУПОВ, кикбоксёр:

— В соревнованиях провел 3 боя. В финале боксировал со спортсменом из Ирака. Это был самый тяжелый бой. Соревнования прошли на высоком уровне. Финальный бой был тяжелым со спортсменом из Ирака, а до этого более менее.

От Казахстана участвовало более 40 человек. Наши спортсмены увезли домой 21 золотую, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей. В марте пройдет отборочный турнир. Североказахстанские спортсмены поборются за путевку на Кубок Астаны.

Валерия Сиваш