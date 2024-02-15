15 февраля — Международный день операционной медсестры

Бойцы невидимого фронта. Эти слова с точностью описывают операционных медсестёр и медбратьев. Изо дня в день они спасают жизни тысяч пациентов. Их роль нельзя недооценивать. Без помощи медсестры провести операцию успешно практически невозможно, считает Рузана Богомолова. В многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи она работает уже 12 лет.

РУЗАНА БОГОМОЛОВА, операционная медсестра хирургического отделения многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— Хирурги иногда даже не говорят ни слова. То есть, мы должны знать ход операции. Они просто протягивают руку, и мы уже знаем, что им нужно. Много врачей у нас. Мы должны знать каждого хирурга, кто как работает, чтобы во время операции всё было слаженно, чётко. Помимо операций мы занимаемся обработкой инструментов. Это очень важно, стерильность. Материал стерильный. Всё это выполняем, всё делаем и между операциями.

Самым тяжёлым случаем в своей практике Рузана Богомолова считает пациента с ножевым ранением. Операция длилась 9 часов. Для ее проведения задействовали несколько хирургов.



РУЗАНА БОГОМОЛОВА, операционная медсестра хирургического отделения многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— Бывали моменты, когда устаёшь, морально и физически. Всё тяжело. Много операций. Тяжёлые пациенты. Но стараешься собраться в тяжёлый момент, потому что должен думать о пациенте. Это наша работа. Самое главное — помочь человеку.

Операционные медсестры не знают праздников и выходных. В день у них бывает до 7-8 плановых и срочных операций.

РУЗАНА БОГОМОЛОВА, операционная медсестра хирургического отделения многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— Мы сутками работаем, 24 часа смена. Вечером после всех операций перевязываем пациентов, которых мы прооперировали. Конечно, они нас всех узнают. Те, кто лежат по 2-3 месяца и потом успешно выписываются, благодарят нас всегда. Конечно, очень приятно, когда пациенты относятся вот так, с благодарностью.

На данный момент в многопрофильной городской больнице скорой медицинской помощи работают 25 операционных медсестёр и медбратьев.



Валерия Филатова