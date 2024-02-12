Высота снежного покрова в СКО доходит до 50 см

С начала февраля сотрудники филиала РГП «Казгидромет» мониторят уровень снега. Делается это для того, чтобы понять прогноз весенних паводков. Выезжают специалисты в каждые 10 дней.

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— С помощью специального устройства и снегомерных линеек измеряется уровень снега. После определения глубины рассчитывается его плотность. В целом этот процесс занимает около часа.

По области в 31 наблюдательном пункте проводят полевую снегосъемку. Высота снежного покрова варьируется от 6 до 50 см, что превышает норму в среднем на 10-15см. Глубина промерзания почвы достигла 150 см.

ДАУРЕН КОЩУГУЛОВ, руководитель отдела гидрометеорологического мониторинга филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Количество выпавших осадков за зимний период по области от 71 до 218 мм, что превышает среднемноголетние значения в 1,5-2 раза, местами более 2,5 раз. По области наблюдается ледяная корка часто. Толщина корки до 20 мм. По предварительному гидрологическому прогнозу, составленному на 1 февраля, ожидаются объемы стока в Сергеевское водохранилище 1100-1700 млн.м, при норме 1296 млн.н

Согласно распоряжению главы региона, с 24 января область переведена в режим повышенной готовности. На учет взято 87 населенных пунктов, подверженных паводкам.

ЕРНАР РУСТЕМ, главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС СКО:

— Учитывая опыт прошлых лет, департаментом сформирована группировка сил и средств для заблаговременного сосредоточения на уязвимых в паводковом отношении участках. На вооружении департамента имеются 10 высокопроходимых вахтовок для перевозки и эвакуации населения, 6 болотоходов-вездеходов, 7 плавательных средств, 82 мотопомпы, 370 водонепроницаемых костюмов.

На данный момент в области вывезли на полигоны порядка 600 тысяч кубометров снега.

Камилла Карим

