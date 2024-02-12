Преподаватели и студенты Kozybayev University участвовали в массовом лыжном забеге

Около 200 сотрудников и студентов Kozybayev University приняли участие в лыжном забеге. Он проходил на специализированной базе в посёлке Борки. Участники преодолели дистанцию в три тысячи метров.

ВИКТОРИЯ МОРОЗОВА, студентка Kozybayev University:

— Я начала кататься с 10 лет на лыжах. Участвовала в профессиональных состязаниях республиканского, областного уровней. Пока выигрывала только район и область. У меня всегда ноги были сильные, мне очень нравилось кататься, на коньках сильно легко.

Катание на лыжах требует выносливости. Некоторым участникам забега было тяжело во время прохождения заданной дистанции. Но они взяли себя в руки и двигались к финишу.

ЕРБОЛ ИСАТАЕВ, руководитель спортивного клуба «Сункар» Kozybayev University:

— Вышли прогуляться, продышаться, участвовать в массовом забеге. Будет проходить в два этапа. Сегодня у нас массовый забег, 2 марта мы будем проводить лыжные гонки. По возрастным категориям будем определять сильнейших.

Участники лыжного забега зарядились хорошим настроением. Победителям вручили медали, грамоты и ценные подарки.

Дарья Пышмынцева