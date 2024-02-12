Полицейские принимают участие в проекте «Сенімен Болашақ»

Выбор профессии — ответственная задача. Полицейские присоединились к проекту республиканского общественного объединения «Сенімен Болашақ», чтобы помочь старшеклассникам сделать осознанный выбор. В рамках проекта молодёжь знакомят с представителями разных сфер деятельности. На этот раз лекцию прослушали учащиеся школы-лицея аль-Фараби.

ЗАРИНА ЕЛУБАЕВА, старший инспектор управления воспитательной и кадровой работы ДП СКО:

— Сегодня провели профориентационную работу в школе-лицее аль-Фараби. На это мероприятие был приглашён руководитель СКОФ «Сенімен Болашақ» и 10-11 классы. На этом мероприятии было разъяснено, как поступить в вузы МВД РК.

Среди плюсов такого выбора — бесплатное обучение, стипендия, гарантированное трудоустройство после выпуска. Подобные встречи — не единственная форма работы с учащимися.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ — руководитель Северо-Казахстанского филиала РОО «Сенімен Болашақ»:

— Наша цель — показать дорогу детям. Сотрудники прокуратуры, судебно-исполнительной системы, работники банковской сферы, педагоги приходят и рассказывают о своей сфере деятельности. В будущем поведём школьников в организации, чтобы своими глазами увидели возможное место работы. Всего у нас запланировано 17 различных мероприятий.

Тем, кто уже определился с выбором, полицейские напоминают: по всем вопросам трудоустройства в полицию жители области могут проконсультироваться в отделах полиции по месту жительства, в управлении воспитательной и кадровой работы по адресу: г. Петропавловск, ул. Алматинская, 55, или в управлении полиции г. Петропавловска по адресу: ул. Жумабаева, 118.





Камилла Карим