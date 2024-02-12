Аким СКО Гауез Нурмухамбетов провел личный прием граждан

Орынбай Смагулов — активный представитель аксакалов, его беспокоит благоустройство области, религиозное воспитание молодежи и много другое. На приеме у акима он озвучил сразу несколько вопросов.

ОРЫНБАЙ СМАГУЛОВ, ЖИТЕЛЬ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА:

— По улице Батыр Баяна действует водопроводная колонка, она доступна всем. Часто замечаю расточительство воды. Многие приезжают мыть свои машины. Под струей моются бомжи, вода льется к соседним домам. Считаю это неправильным.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— В некоторых городах колонки работают по картам. Доступ к воде есть только у определенных жителей. Так же работают и многие лифты. Этот вопрос нужно изучить и возможно внедрить.

Также мужчина поднимал вопрос нерабочих ливнёвок в Рабочем поселке. И необходимость строительства мечети в этом частном секторе. По словам руководителя управления по делам религий, в области действует 127 религиозных объектов, этого вполне хватает. Возможно, рассмотрят вопрос о выделении дома под намазхану. Также были выслушаны вопросы касательно ветеранов Афганистана.

КАЖМУРАТ АЛЬЖАНОВ ВЕТЕРАН АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ:

— Это проведение 35-й годовщины со дня вывода войск из Афганистана, это жилищное обеспечение ветеранов.

АСКАР ХАБИБУЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ СКО:

— Запланировано проведение торжественных мероприятий с вручением наград, проведение концертов, военно-патриотических акций, семинаров». Также посещение ветеранов, оказание медицинской помощи.

Интересовался Кажмурат Альжанов и продвижением очереди на жилье. В этом году 5 ветеранов получат квартиры в новых домах. Также ветераны локальных войн получают надбавку к пенсии для оплаты коммунальных услуг, возможность бесплатного лечения в санаториях и бесплатный проезд. Далее обсуждали возможность финансирования строительства завода по производству белка. Компания по переработки шкур КРС уже успешно развивается в регионе. В планах расширение производства.

АСЫЛБЕК АЙКЕНОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

— Нужно 700 миллионов для переработки перьев для производства белка, с повышенными аминокислотами. Для этого нужно здание и оборудование.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА СКО:

— Те позиции, которые есть этом году, они одобрены министерством и правительством. Это орошение, овощехранилища, птицефабрики. Данное производство не входит в число приоритетных.

В вопросах возможности финансирования проекта Асылбека Айкенова проконсультируют специалисты финансовых институтов.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

