Акцию по уборке и вывозу снега проводят волонтёры

Акцию «Birgemiz» по уборке и вывозу снега запустили волонтёры молодежного крыла «Жастар рухы». Одиноко проживающим пенсионерам, таким как Людмила Соловьёва, бывает не под силу заниматься хозяйством. А снега в этом году выпало немало. По данным синоптиков, высота снежного покрова превышает средние прошлогодние значения. Убрать осадки со двора жительнице вызвались активисты.

ЛЮДМИЛА СОЛОВЬЁВА, жительница г.Петропавловска:

— Волею судьбы я осталась одна. И поэтому постоянно нуждаюсь в чьей-то помощи. Для меня было большим сюрпризом помощь от партии «Аманат», от волонтеров. Вы знаете, я очень благодарна людям за то, что нас не забывают.

Партийцы по всему региону привлекли к работе порядка 50-ти волонтёров из молодёжных организаций. Охватить в планах около тысячи дворов. Проведут также и профилактические беседы на тему паводка.

БИРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Жастар рухы»:

— Мы оказываем помощь одиноко проживающим пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, которые самостоятельно не могут вынести снег со двора. В связи с этим в частном секторе города, а также по районам мы запускаем такую акцию, по всей области. В целях недопущения паводковой ситуации в нашей области.

На территории областного центра в зоне подтопления в весенний период находятся микрорайоны Подгора, Береке, посёлки Рабочий, Заречный, Кожевенный и Солнечный-2. Активисты проводят подворовой обход, вручают памятки жителям, напоминают о своевременной уборке снега. Оповещают об этом и представителей малого и среднего бизнеса.

Диана Салихова