8 медорганизаций построят в Кызылжарском районе

Аким области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с работой Кызылжарской районной больницы в селе Бесколь. Поликлиника при больнице рассчитана на 200 посещений в день. Однако, уже сейчас действующей площади местной поликлиники недостаточно.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Требуется новое здание, которое сможет обслуживать растущее население района. Для этого поручил провести экономические расчеты. На их основании будет принято решение о строительстве новой поликлиники.

В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в этом году запланировано строительство 38 медобъектов. В Кызылжарском районе построят 8 медорганизаций в Большой Малышке, Пресновке, Асаново, Новокаменке, Пеньково, Белом, Налобино и Кондратовке.

Дарья Пышмынцева