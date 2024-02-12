155 случаев кори за 1,5 месяца зарегистрировали в СКО

155 случаев кори за 1,5 месяца зафиксировали в регионе. Все они лабораторно подтверждены.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В прошлом году, т.е. за 2023 год всего было зарегистрировано 241 случай кори. В этом году за январь-февраль зарегистрировано 155 лабораторно подтвержденных случаев кори. По территориальной принадлежности больше всего зарегистрировано в городе Петропавловске — 110 случаев или 71%.

Больше половины заболевших — дети до 14 лет. 19 случаев выявили у младенцев, 5 случаев у людей старше 50-ти лет. При этом, говорят специалисты, 85% от числа заболевших — непривитые ранее. Говорили на брифинге и об эпидситуации по гриппу.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Активная регистрация случаев гриппа началась у нас в январе текущего года, где зарегистрировано лабораторно подтверждённых 44 случая гриппа типа А. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост в 2,4 раза.

Зарегистрировали в регионе и 9 фактов КВИ. Все случаи с симптомами заболевания. Главный врач РК в связи с сезонным ростом инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём, подписал постановление. Так, во всех медорганизациях персоналу и посетителям необходимо использовать медицинские маски.

Диана Салихова