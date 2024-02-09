Литературный вечер памяти Ерика Аскарова прошел в Петропавловске

10 февраля исполняется 65 лет со дня рождения поэта, переводчика, драматурга, уроженца района М. Жумабаева Ерика Аскарова. В областной библиотеке им. С. Муканова прошел литературный вечер, посвященный его памяти. Первыми читателями его произведений были сёстры. Его старшая сестра Алма Нурышева с теплом вспоминает детские годы.

АЛМА НУРЫШЕВА, сестра Ерика Аскарова:

— Перед сном отец часто читал нам разные истории. Однажды, когда я училась в 4 классе, он как и всегда что-то нам рассказывал. Во время своего рассказа он допустил ошибку. Тогда Ерик сказал ему: «Вы неправильно назвали это место». После этого отец прогнал брата и сказал, что больше не будет нам читать, чтобы мы занимались самостоятельно. Именно тогда он и приступил к творчеству.

В нашем городе работает областная школа юных поэтов имени Ерика Аскарова.

АМАНЖОЛ ЗАГЫПАР, поэт:

— Школа работает по 5 направлениям. За эти 5 лет мы заняли призовые места в различных конкурсах. В этом году мы отмечаем первый юбилей школы.

Ерик Аскаров вместе с супругой воспитал семерых детей. Сегодня в зале присутствовал один из его сыновей.

БЕКЗАТ АСКАРОВ, сын Ерика Аскарова:

— Его произведения издавались большим сборником. Мы постоянно читаем все его произведения, каждый год отмечаем день рождения. Он был добродушным и милосердным человеком.

Литературный вечер посетили студенты университета и колледжей. Для гостей развернули книжную выставку с произведениями Ерика Аскарова.



Валерия Сиваш