В СКО новое предприятие выпускает сухие стройсмеси и автоклавные газоблоки

Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил новое предприятие «Mix Universal» в Петропавловске, где выпускают сухие строительные смеси и автоклавные газоблоки. Объем инвестиций составил 600 млн тенге, в том числе 400 млн — льготный заём. За счет государства была подведена необходимая инфраструктура. Благодаря запуску производства создано 60 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность «Mix Universal» будет выпускать до 65 тысяч кубических метров стройматериала в год. На данный момент газоблоки и смеси уже заказывают местные строительные компании. Глава региона считает, что появление таких предприятий оказывает положительное влияние на развитие строительной индустрии региона. Об этом Гауез Нурмухамбетов написал в своих социальных сетях.



Дарья Пышмынцева