«Общество без долгов» — участие в проекте может принять каждый казахстанец

750 тысяч казахстанцев научатся рационально распоряжаться средствами и оптимизировать расходы в этом году. В проекте по повышению финансовой грамотности «Общество без долгов» теперь смогут участвовать все желающие независимо от места проживания. Ранее это могли делать жители только 8 регионов. На этой неделе обучение пройдут 6 тысяч казахстанцев. Помимо прочего будут разработаны учебные пособия для школ, колледжей и вузов, что позволит научить более ответственному отношению к финансам порядка 100 тысяч студентов и 450 тысяч школьников.

ЕРУЛАН ЖАМАУБАЕВ, заместитель Премьер-министра — министр финансов РК:

— Проблема закредитованности населения стоит очень остро. Миллионы людей ждут помощи. Более 15% от экономически активного населения страны имеют просрочку по кредитам свыше 90 дней. С сегодняшнего дня во всех регионах страны начнется массовое обучение населения финансовой грамотности. Эксперты проекта окажут персональную помощь каждому. Никто не останется один на один со своей проблемой.



Диана Салихова