Вице-президент Ассоциации предпринимателей АНК Джамбулат Тангиев приехал в СКО

Вице-президент Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана Джамбулат Тангиев в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область провел встречу в Доме дружбы. На ней присутствовали представители областного управления внутренней политики, а также государственного учреждения «Қоғамдық келісім», члены областного филиала АНК.

ДЖАМБУЛАТ ТАНГИЕВ, вице-президент Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана:

— Моя поездка не носит инспекционный или номинальный характер. С этого года есть вызовы, есть моменты, где мы должны усилить работу Ассоциации предпринимателей. Интегрировать её максимально полезно в структуру КГУ «Қоғамдық келісім». Коль уж мы называемся Ассоциацией предпринимателей, значит мы должны в эту структуру привлечь больше предпринимателей.

Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана нужны активные, инициативные, заинтересованные в работе представители делового сообщества, отметил на встрече Джамбулат Тангиев. Кроме того…

ДЖАМБУЛАТ ТАНГИЕВ, вице-президент Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана:

— Мы целями и задачами видим привлекать инвестиции из мест происхождения этносов, проживающих в Казахстане. Инвестиционно-ориентированные этносы в РК — корейцы, немцы, русские.

По мнению Джамбулата Тангиева, в этом направлении предстоит провести большую работу. Во второй половине дня вице-президент Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана проведет рабочую встречу в областном филиале Палаты предпринимателей «Атамекен».

Дарья Пышмынцева

