Кубок РК по лыжным гонкам прошёл в посёлке Борки

В посёлке Борки прошёл Кубок Республики Казахстан по лыжным гонкам. Соревнования собрали спортсменов из разных регионов страны. Среди участников — как мужчины, так и женщины.

АЛЕКСАНДР ТКАЧУК, государственный тренер РК по лыжным гонкам:

— Сейчас здесь 10 регионов, около 110 человек. Только те люди, которые будут отбираться на большие старты. Возрастные категории — мужчины, юниоры и юноши. В трёх возрастных категориях будут соревноваться ребята. Женская половина и мужская половина. Мы проводим здесь 2 дня. Две гонки. Классическая гонка у мужчин и коньковая гонка у женщин и мужчин.

Место для соревнований выбрано не просто так. Ровно 90 лет назад в Петропавловске проводились самые первые Всеказахстанские соревнования по лыжным гонкам.

БАУРЖАН КУЛЬЖАНОВ, Почётный гражданин г. Петропавловска:

— Соревнования очень кстати. Они дают возможность, импульс для развития лыжных гонок. У нас хорошо развиваются с советских времен лыжные гонки в районах. Это Аккайынский район, с. Власовка, там всегда были хорошие традиции. Это Есильский район, Кызылжарский район. Так что у нас перспективы большие. Еще хотел сказать, что здесь, на этой базе, тренируются паралимпийцы. Я являюсь вице-президентом федерации паралимпийских игр и напрямую знаю эту работу. Они здесь тренируются, у них база здесь. Это Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев. Они все проходят сборы и тренируются на этой базе.

Наш регион воспитал не один десяток сильнейших лыжников. В этом году Северо-Казахстанскую область представляют более 30 спортсменов.

ЭЛЬДАР БРЮШКОВ, участник соревнований, г. Петропавловск:

— Сегодня выступаю в категории мужчин. На повестке дня — дистанция в 15 километров классическим ходом. Занимаюсь спортом достаточно долго, на протяжении вот уже 10 лет. Являюсь кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону.

Участники соревнований, показавшие лучшие результаты, будут представлять нашу страну на Кубке Мира.

Валерия Филатова