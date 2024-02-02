Премьера спектакля «12 минут» прошла в казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова

В казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова состоялась премьера спектакля «12 минут» по мотивам произведения Антона Чехова «Чайка». Режиссёром выступил Алибек Омирбекулы.

АЛИБЕК ОМИРБЕКУЛЫ, режиссёр:

— Ни для кого не секрет, что в мировом театре сейчас есть такая тенденция, что режиссёры всего мира, анализируя «Чайку», пытаются понять, что бы мог поставить Треплев кроме монолога Нины, и какой бы спектакль он поставил. Это было главным в моем замысле, что Треплев будет ставить спектакль. Это не весь Чехов, это не «Чайка». Это одна страница пьесы.

Постановка посвящена известному казахскому советскому режиссёру Жумату Шанину. На сцене актеры рассказали о его трагической судьбе и о тяжелых советских временах.

АЛИБЕК ОМИРБЕКУЛЫ, режиссёр:

— Документальная история, про которую почему-то в нашей стране не упоминают. Я считаю большим преступлением не знать про Жумата Шанина, создателя театра в Казахстане. Он вообще создал первую этику в театре.

По сюжету Жумат Шанин вместе с актёрами едет в Россию ставить спектакль. Его жена едет с ним. Но в поезде их ребенок умирает и спектакль задерживают на 12 минут. На постановке присутствовал Сталин. Эти 12 минут в дальнейшем станут причиной расстрела Жумата Шанина и его приближенных.

ЖАМИЛЬ КАЙРАТУЛЫ, соавтор пьесы:

— Я уверен, что зритель, который посмотрит этот спектакль, ощутит на себе ту самую боль, которую ощутили наши великие люди, такие как Темирбек Жургенов, Жумат Шанин, Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов. Мы просто хотим рассказать о нашей истории, о нашей культуре. Что у казахов были такие великие люди, было искусство.

Подготовка и написание сценария длились более полугода. В планах у режиссёра — поставить пьесу в алматинском театре. Алибек Омирбекулы планирует поставить спектакли «Борис Годунов» и «Война и мир».

Валерия Сиваш