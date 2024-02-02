Областной чемпионат по тогызкумалак проходит в Петропавловске

В средней школе №25 им.А.Бокейхана проходит областной чемпионат по тогызкумалак. Принимают участие 80 спортсменов из Петропавловска, районов Шал акына, Аккайынского, Айыртауского и Кызылжарского. Айнур Каирбековой — 15 лет. Приехала школьница из района Шал акына. В тогызкумалак играет 6 лет. К соревнованиям готовилась недолго. Надеется на победу.

АЙНУР КАИРБЕКОВА, участница соревнований, район Шал акына:

— Я участвую в различных республиканских соревнованиях. Недавно ездила в Павлодар. Там я заняла второе место. Что касается правил игры, в каждой лунке по 9 камней. Игроки садятся напротив друг друга и ходят по очереди. Если последний камешек, добавленный в лунку, попадает в пустую на противоположной стороне доски, то игрок получает дополнительный ход.

По словам Сабины Саден, тогызкумалак развивает умственные способности, логику и арифметику.

САБИНА САДЕН, участница соревнований, район Шал акына:

— Играю в тогызкумалак 4 года. Мне нравится данный вид спорта. Дает большие возможности. Можно ездить в разные города и защищать честь района. Я ездила в Шымкент, к сожалению, не заняла место, но это был для меня большой и хороший опыт.

Принимают участие ребята в возрасте от 14 до 21 года. Это отборочные соревнования. Победители будут защищать честь региона на чемпионате Казахстана. Пройдет он в Усть-Каменогороске в марте.

МАРАТ АКАЕВ, главный судья соревнований:

— В СКО данный вид спорта хорошо развивается. В декабре месяце в Петропавловске проходили республиканские соревнования, в которых наши ребята показали хорошие результаты.

Соревнования продлятся два дня. Лучших наградят медалями и ценными призами.

