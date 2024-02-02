Начальник ДП СКО встретился с личным составом управления полиции г.Петропавловска

Оперативники, следователи, дознаватели, криминалисты, участковые, ювенальные и патрульные полицейские. Все они круглосуточно находятся на передовой, обеспечивая общественный порядок и безопасность в областном центре. Начальник областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов встретился с личным составом городского управления. Отметил, что современные стражи правопорядка обеспечены всем необходимым для работы. Их основная задача заключается в добросовестной службе на благо народа и государства. Глава областного полицейского ведомства подчеркнул, что в случае допущения коррупционных преступлений среди подчиненных они лично понесут дисциплинарную ответственность. Также аудитории продемонстрировали видеофильм о работе управления собственной безопасности областного департамента. Подразделение специализируется на предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений и правонарушений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Валерия Филатова