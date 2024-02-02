Коммунальные службы Петропавловска очищают город от снега

В Петропавловске продолжается механизированная уборка снега. Территория города разделена на 9 маршрутов. В работах задействовано более 120 единиц техники. На данный момент на полигоны вывезли более 400 тыс кубометров снега.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— В частном секторе вывоз снега будет производиться на бесплатной основе. Касательно субъектов предпринимательства и многоквартирных жилых домов, согласно закону, КСК и предприниматели должны на своей территории самостоятельно за свои средства производить работы по уборке и очищению от снега. А также необходимо с крыш убирать снег, так как на следующей неделе ожидается потепление. Возможен сход снега с крыши. Для недопущения таких ситуаций необходимо в ближайшее время произвести все эти работы.

Особое внимание уделяется частному сектору. В акимате сейчас разрабатывают график вывоза снега. С наступлением тепла окраины города чаще всего подвергаются паводкам. Ежедневно в Рабочем посёлке на маршруты выходит около 40 единиц техники. За уборку и вывоз снега отвечает ТОО «ГРАНДО».

СЕРИК ИБРАЕВ, заместитель директора ТОО «ГРАНДО»:

— В уборке ежедневно задействовано 2-3 грейдера, 5-6 «Беларусов», щёток МТЗ, а также 2-3 фронтальных погрузчика. Ежедневно ТОО «ГРАНДО» вывозит около 4,5-5 тыс. кубов снега на полигон. Полигон находится в стороне дачи «Гудок». Работа ведётся с 21.00 вечера до 6 утра. Выходим в ночное время, потому что днём мешает движение. Плюс ещё много машин стоит вдоль дороги и мешает нашей работе.

Местная полицейская служба организует рейдовые мероприятия, в рамках которых правонарушителей будут привлекать к административной ответственности.



Валерия Филатова