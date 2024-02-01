«Техническая ошибка» едва не лишила больных онкологией важного препарата

Юлия Хайдобина с 2020 года лечит онкологию. Диагноз — злокачественное новообразование молочной железы. После курсов химиотерапии, операции и лучевой терапии наконец наступила ремиссия. Чтобы поддерживать положительную динамику, врач назначил противоопухолевый гормональный препарат Диферелин.

ЮЛИЯ ХАЙДОБИНА:

— Он необходим женщинам репродуктивного возраста. Препараты против опухолей они в большинстве случаев гормонозависимы. Этот препарат останавливает рост этих клеток.

Согласно приказу минздрава Казахстана № 75, это льготное лекарственное средство, которое выдается по назначению. Однако, в конце прошлого года в документ внесли изменения, которые исключали Диферелин из этого списка. С декабря прошлого года Юлия не может получить медикамент.

ЮЛИЯ ХАЙДОБИНА:

— После корректировки у нас начались проблемы. Даже когда препарат был, нам его не могли выдать. По протоколу лечения он идет, есть, он нам положен, но нам его не выдают. Не положено с таким заболеванием.

Аналогов препарату пока нет, говорит женщина. В областном онкодиспансере врачи отказались от комментариев о роли Диферелина при лечении рака молочной железы, ссылаясь на то, что это не их специализация. Это дорогостоящий медикамент, цена за необходимую дозу составляет около 160 тыс тенге. Редакция «МТРК» обратилась с официальным запросом в минздрав Казахстана, но ответа не получила. К проблеме подключилась сенатор от СКО Асем Рахметова, на совещании Сената она подняла этот вопрос. В этот же день препарат вернут в список льготных. Сейчас приказ проходит регистрацию в министерстве юстиции, и вскоре женщины снова будут его получать. Как пояснили в минздраве Асем Рахметовой, исключение Диферелина из протокола лечения — это техническая ошибка. По данным онкоцентра, на учете по раку молочной железы в СКО состоит 2 276 женщин.

Анна Богословская



