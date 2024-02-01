Филиал фонда ОСМС по СКО признан лучшим в Казахстане по итогам 2023 года

С 25 по 26 января в Астане состоялась встреча членов правления, руководителей структурных подразделений и филиалов фонда ОСМС. На директорате подвели итоги работы в 2023 году. Лучшим признано Северо-Казахстанское подразделение, которое вышло вперед по всем показателям. Вторым стал филиал Павлодарской области, а третье место заняла Кызылординская область. Как отмечает Талгатбек Тлеубердин, наше подразделение всегда в тройке лидеров благодаря ответственным работникам филиала. Совместные усилия приводят к соответствию нужным критериям качества работы.

ТАЛГАТБЕК ТЛЕУБЕРДИН, и.о. директора филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Это исполнение мониторинга оказания качества медицинских услуг по поставщикам. Туда входили дефекты, выявляемость дефектов, исправляемость. Проведение всех мониторингов: текущий, внеплановый, проактивный, целевой.



Анна Богословская