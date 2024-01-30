В районы СКО направят новый санитарный автотранспорт

19 единиц санитарного автотранспорта при поддержке республиканского бюджета область приобрела в 2023-м году. 10 автомобилей останутся в областном центре, оставшийся транспорт направят в районы.

ЮРИЙ БЕЛОНОГ, директор областного центра скорой медицинской помощи:

— Они полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием. В их условиях можно проводить искусственные вентиляцию лёгких, массаж сердца, дефибрилляцию, мониторирование. Мы надеемся, что эти автомобили послужат населению, помогут нам максимально оперативно оказывать экстренную помощь населению при необходимости.

Особенность этого медицинского транспорта в его проходимости. Для районов такой критерий имеет большое значение. Стоимость автомобиля составляет 24 млн тенге.

ЖАНАТ ЕСМУКАНОВ, водитель областного центра скорой медицинской помощи:

— Оснащенность современная, для проходимости двухмостовая, т.к. машина будет даваться в районы, а там дороги плохие, я думаю, что эта машина будет вовремя приезжать, оказывать помощь. Оснащена мигалками, сиренами. В машине очень тепло, также и в салоне.

Это тоже современные автомобили, которые будут помогать работать медикам, но уже в областном центре. Одна единица такого транспорта стоит 20 млн тенге.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Данные машины имеют передний привод, с учетом не такой высокой проходимости. Они остаются для пользования в городских поликлиниках. Для машинно-технического парка еще требуется 52 единицы автотранспорта для медицинских организаций.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году мы тоже будем приобретать автомашины, конечно, из бюджета будем выделять денежные средства, чтобы приобретать медицинское оборудование.

Сейчас на балансе областного центра скорой медицинской помощи находятся 56 специализированных автомобилей. Износ машинного парка составляет 44%.

Дарья Пышмынцева