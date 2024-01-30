Перспективы сотрудничества с Францией обсудили в областном акимате

Аким области встретился с французской делегацией. Гауез Нурмухамбетов отметил, что область открыта к сотрудничеству и реализации проектов в самых разных сферах. Сейчас между СКО и Францией уже налажен взаимный товарооборот. За 11 месяцев прошлого года он составил 3 миллиона 200 тысяч долларов США. Результат хороший и увеличить его поможет тесное взаимодействие. Глава региона отметил, что на территории области действует специальная экономическая зона «Qyzyljar», где для предпринимателей действуют различные преференции.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы будем рады предложить вам размещение на территории СЭЗ, где мы можем предоставить преференции бизнесу из Франции. Приглашаем вас и представителей французского бизнеса принять участие в работе международного инвестиционного форума, который пройдет у нас 16 февраля, где будут обсуждены актуальные темы сотрудничества.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в РК Дидье Канесс отметил, что двусторонние отношения активно развиваются в последние годы. Он рассказал, в каких направлениях идет сотрудничество. Одно из них — сфера образования, в частности, поддержка французского языка. Посол подчеркнул, что в планах открытие в стране международных французских школ, а также проведение работы по углубленному изучению этого иностранного языка. Также он в своей речи сообщил о сотрудничестве с СКО в сфере сельского хозяйства.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в РК:

— У Франции есть предложения по всему сектору сельского хозяйства. Будь это выращивание хлеба, животноводство. У нас есть передовые технологические решения. Мы можем развивать экономические отношения, которые будут помогать Казахстану получить урожайность, модернизировать сельское хозяйство.

Также в ходе встречи обсудили уже совместный реализованный проект в сфере здравоохранения – внедрение в регионе телемедицины. Новшество позволит оказывать дистанционную помощь пациентам, которые проживают в сельских населенных пунктах. Теперь граждане смогут получать онлайн-консультации и лишний раз не преодолевать десятки километров для приема у специалистов.

Жэром Суастье, представитель компании «CЗMedical»:

— Я хотел бы поблагодарить всех, кто активно принимал участие в реализации проекта по телеконсультации. Это пилотный проект. Целью данного проекта является установка 16 телемедицинских комплексов в сельских населенных пунктах Северного Казахстана. Я надеюсь, что этот проект получит положительный отклик среди населения, чтобы дальше масштабировать его по всей стране.

Для СКО и всего Казахстана внедрение телемедицины – новшество, но это направление уже активно развито во многих странах мира. Теперь нововведение появилось и в республике. В целом, обе стороны встречи выразили уверенность в том, что совместное сотрудничество позволит реализовать успешные проекты и в других сферах.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/