Специалисты из Франции помогают внедрять медицинские технологии в СКО

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният и делегация из Франции посетили СКО. На повестке — проблема нехватки врачей в населенных пунктах. В многопрофильной областной больнице рассказали, как функционирует центральное медицинское учреждение. Здесь стараются привлекать молодых специалистов, приобретать самое современное оборудование, и это приносит свои плоды.

Самое главное, отметила Ажар Гиният, отладить возможность доставки пациентов в период «золотого часа», когда шансы помочь в экстренной ситуации выше. В тех случаях, когда требуется консультация, на помощь приходят современные технологии. В СКО начали внедрять практику телемедицины. В этом нашим специалистам помогают коллеги из Франции.

АЖАР ГИНИЯТ, министр здравоохранения РК:

— У нас есть положительный опыт по обучению наших специалистов в области онкологии и других сфер. А также по фармацевтике, закупу вакцин. В прошлом году, в рамках приезда президента Франции господина Макрона договорились по 11 направлениям, что будем реализовывать такие успешные проекты.

По словам Ажар Гиният, в Казахстане 40% населения проживает в сельской местности, а в нашей области этот показатель стремится к 70 %, это более 600 населенных пунктов. Всем им нужна медицинская помощь, но сейчас нехватку кадров ощущает вся республика, и мы не одиноки в этой проблеме.

АЖАР ГИНИЯТ, министр здравоохранения РК:

— Не только здесь, в Казахстане, во всем мире, где имеется большая протяженность территорий и государства, низкая плотность, они активно пользуются дистанционными медицинскими услугами, телемедицинскими решениями. По словам поставщика медицинского оборудования, их оборудованием широко пользуются в США, Франции, в отдаленных именно регионах. У них имеются такие же проблемы, что врачи не едут в малочисленные и отдаленные населенные пункты.

Телемедицина позволяет оказать дистанционную помощь пациенту, который проходит лечение в районном центре. Такой проект на территории Казахстана внедряется впервые, в случае успешной работы, эту практику переймут и другие регионы.

ДИДЬЕ КАНЕСС, посол Франции в РК:

— Проект состоит в том, что французская компания «C3Medical» и другая компания «OPMedical» поставляют оборудование для телемедицины, которые позволяют дистанционно проводить разные узкоспециализированные обследования. Почему французское решение? Франция занимает передовую позицию в телемедицине, потому что мы, как и Казахстан, сталкиваемся с проблемой, как обеспечить качественную медицинскую помощь в сельской местности. У нас тоже есть дефицит врачей и медицинского персонала.

Проект телемедицины финансирует правительство Франции, вложения составили 650 тысяч евро. Особую благодарность за вклад в развитие медицинской отрасли региона министерству здравоохранения и представителям посольства выразил глава области Гауез Нурмухамбетов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Что касается нашей Северо-Казахстанской области, с учетом наших отдаленных сельских пунктов, а их 638, это 168 сельских округов, и наши автомобильные дороги вторые по численности в республике. Не у всех пациентов получается приехать в областной центр за качественной консультацией. Этот пилотный проект, который осуществляется у нас в регионе, для нас, нашего населения — это большая помощь, поэтому я хотел бы выразить свою благодарность и благодарность наших людей, пациентов.

Визит делегации и министра здравоохранения продолжился в Тайыншинской межрайонной многопрофильной больнице.

Анна Богословская

