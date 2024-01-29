День открытых дверей прошёл в областном онкоцентре

День открытых дверей состоялся в областном онкологическом центре. За день кабинет онкогинеколога Ольги Краснопевцевой посетили порядка 60 женщин. Примерно половина — абсолютно здоровые, пришедшие лишь на профилактический осмотр. Тем не менее, ни один такой день приёма не обходится без выявления патологии.

ОЛЬГА КРАСНОПЕВЦЕВА, онкогинеколог онкологического центра многопрофильной областной больницы:

Женщины стали наиболее ответственно относиться к своему здоровью, более бережно, более осторожно. И поэтому в нашей области выявляется, я считаю, большее количество случаев рака на ранней стадии, в отличие от других регионов. Эта тенденция началась, я считаю, с введением скринингов. Иногда женщин заставляли, просто загоняли на эти скрининги. Теперь они сами ждут их. В связи с такой широкой информационной работой тенденция идёт к увеличению посещения врачей и оздоравливанию.

«Раньше узнаешь — раньше исправишь» — такого принципа придерживается Ольга Краснопевцева. На сегодня на диспансерном учёте состоят почти 560 женщин с диагнозом рак шейки матки. Нередко выявляется такая болезнь как дисплазия.

ОЛЬГА КРАСНОПЕВЦЕВА, онкогинеколог онкологического центра многопрофильной областной больницы:

— Выявляются также помимо заболеваний доброкачественных предраковые заболевания, такие как дисплазия. Дисплазия бывает легкой, средней и тяжелой степени. Это патология, которая обязательно должна быть обследована и пролечена.

Роза Жумалина уже прошла осмотр и теперь ждет результаты анализов. Такие Дни открытых дверей женщина старается не пропускать, ведь это хорошая возможность быстро и бесплатно попасть к специалисту.

РОЗА ЖУМАЛИНА, жительница г.Петропавловска:

— Здесь очень добросовестно относятся к своей работе. Мне очень приятно проходить именно здесь, в онкологии. Мне здесь делали операцию. Операция у меня прошла благополучно.

Попасть на приём к специалисту в День открытых дверей может любая женщина. Для этого нужно лишь желание и удостоверение личности.

Диана Салихова

