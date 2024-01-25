На участке теплосети по улице С.Муканова продолжают устранять повреждение

Ремонтные работы по устранению технологического повреждения на участке по улице С.Муканова продолжаются. Авария в этом районе произошла 24 января во второй половине дня. Из-за неё под ограничения теплоснабжения попали 4 юридических лица. Для троих из них этот вопрос был исчерпан к утру 25 января. В среду были нарушены параметры температурного режима в микрорайоне Жас Оркен. 25 числа их стабилизировали. По информации пресс-службы компании «СЕВКАЗЭНЕРГО», в жилых домах, где наблюдается понижение параметров температурного режима, проводится проверка специалистами ТОО «Петропавловские тепловые Сети» совместно с председателями КСК и ОСИ.



Дарья Пышмынцева