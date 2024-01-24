Международный турнир памяти тренера А.Мельникова проходит в Петропавловске

Международный турнир памяти заслуженного тренера Алексея Мельникова стартовал в Петропавловске. За свою профессиональную деятельность он взрастил немало успешных спортсменов и внёс большой вклад в развитие волейбола в регионе. Сегодня в зале родные Алексея Петровича, его ученики. Среди почетных гостей и его супруга.

РАИСА МЕЛЬНИКОВА, супруга Алексея Мельникова:

— Мне очень приятно, что в честь моего супруга проводятся международные турниры по волейболу. Он уже второй год проводится. В этом году приехало очень много команд. Я хочу пожелать юным игрокам интересных игр. Мой муж был настоящим фанатом своего дела и предан ему.

На своём поле «Куаныш» принимает гостей из Астаны, Екатеринбурга, Красноярского края, Тюменской и Курганской областей. Участвуют в турнире более 100 спортсменов, всего 12 команд.

ВЛАДИМИР ШМЕЛЁВ, тренер волейбольного клуба «Куаныш»:

— У нас три возрастные категории: 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р. и 2011-2012 г.р. Каждая команда получит кубки за 1,2,3 места. Будут медали, будут призы лучшим игрокам, кубки также, и приз зрительский симпатий от волейбольного клуба «Куаныш».

«Командная игра это про общую победу» — так считает Амина Дауылбай из клуба «Астана». От этого турнира она ожидает только победы.

АМИНА ДАУЫЛБАЙ, участница турнира, г.Астана:

— Я занимаюсь волейболом 5 лет, с 5 класса. Если рассказать о сегодняшней игре, то мы играли с «Куаныш», мы старались. 3 пары сыграли в пользу «Куаныш». Мы уже два раза были в Петропавловске. Один раз на сборах, а сейчас мы уже тренируемся. Мы два месяца готовились к этому турниру. Мы пропустили даже чемпионат, чтобы подготовится к этому турниру.

Турнир стартовал сегодня утром. Играть будут по круговому типу, то есть, все команды сыграют друг с другом. Продлятся соревнования три дня.

Диана Салихова