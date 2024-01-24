Авария на участке тепловой сети произошла в Петропавловске

— Я была на работе, сын мне позвонил, показал, что всё льется. В мою бытность вот это первый раз такое ЧП случилось.

— Авария страшная, произошла утром, я в окно посмотрела, вижу клубы пара. Мы в 2022 году просили, чтобы сразу сделали нам трубу, убрали арку, но нам отказали, мы хотели, чтобы всё проасфальтировали, как положено, но не сделали этого.

В районе жилых домов по адресам улица Н.Назарбаева,154 и Казахстанской правды, 118 произошло повреждение на участке тепловой сети. На место оперативно выехала аварийная бригада в количестве 6 человек. В ликвидации происшествия задействовали 4 единицы спецтехники. Из-за аварии временно без тепла остались порядка 20 домов.

ВИТАЛИЙ ХОЛОША, и.о. генерального директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Если смотреть в общем, то питает порядка 50-60 домов, но её отключили, а другие дома перевели на временную схему. Тепломагистраль эксплуатируется с 70-х годов, износ очень большой. Её частично поменяли, осталось порядка одной трети тепломагистрали, реконструкция проходила с 2020 года, её проводили с улицы Пушкина, закончили вот здесь. Технологическое повреждение устраняется, сейчас ребята устранят, теплоснабжение восстановится. Время для восстановление режима порядка 1,5-2 часа.

В социальных сетях аким области рассказал, что побывал на месте повреждения участка тепловой сети, устранение повреждения находится на его личном контроле.

Дарья Пышмынцева