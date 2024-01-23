Как изменятся тарифы на воду?

Представители «Кызылжар су» подали заявку в областной департамент по регулированию естественных монополий об изменении тарифов на свои услуги в 2024 году. Свои доводы озвучила главный экономист товарищества. По словам Елены Петровой, увеличились затраты на оплату налогов и других обязательных платежей, произошли изменения в инвестиционных программах и в оплате труда.

ЕЛЕНА ПЕТРОВА, главный экономист ТОО «Кызылжар су»:

— Таким образом, одним из оснований изменения тарифа послужило изменение суммы утвержденной инвестиционной программы в сторону увеличения с включением дополнительных мероприятий, направленных на реализацию государственной программы по снижению износа водопроводных, канализационных сетей, насосных станций.

«Кызалжар су» планирует провести капитальный ремонт шести километров систем водоснабжения, на это уйдет более 235 млн тг., а на модернизацию насосных станций потратят около 81 млн тг. Также в товариществе приведут в порядок 1 км канализационных труб и купят один автомобиль-мастерскую. Но все эти затраты не лягут на плечи потребителей, тарифы для них останутся прежними, утвержденными на 1 января 2024 года. В товариществе предложили только проект повышения среднеотпускного тарифа. Представители общественности лояльно отнеслись к изменениям, возмущение вызвало отсутствие руководства.

Вторым монополистом, который подал заявку на изменение тарифов, стал «Казводхоз». В филиале хотят повысить цены на 2024-25 годы до установленного срока, и на то у руководства есть свои причины.

РАМЗИЯ ХАСАНОВА, главный экономист СКФ РГП «Казводхоз»:

— В утвержденной тарифной смете за 2024 год утверждена средняя заработная плата на одного работника 170 173 тг., в том числе производственного персонала 170 595 тг., административного персонала — 168 568 тг.

«Казводхоз» сделал запрос в бюро национальной статистики, чтобы уточнить, какая средняя зарплата в области. Как сообщили в бюро, она составляет более 189 тыс тенге.

РАМЗИЯ ХАСАНОВА, главный экономист СКФ РГП «Казводхоз»:

— Особые условия работы филиала, осуществляющего свою деятельность в сфере водоснабжения, это повышенная ответственность за надежное водоснабжение, разъездной характер работы, повышенная опасность работы, повышенные требования в части оборудования. В определенной степени усложняет комплектование, пополнение квалифицированного кадрового состава.

По словам главного экономиста, из-за низких зарплат в «Казводхозе» большая текучка кадров. Также в филиале готовятся к повышению налогов. На слушаниях горожане согласились с аргументами представителя монополии, и предложили повысить оплату в первую очередь трудящимся на производстве.

Анна Богословская

