Аким города поздравил ансамбль «Карлыгаш» с победой в Москве

С победой вернулся из Москвы хореографический ансамбль «Карлыгаш». Коллектив занял первое место на международном конкурсе «Московское время». Стоит отметить, Казахстан — единственная из приглашенных стран.

ГАЛИНА ЖУМАЛЕЕВА, художественный руководитель хореографического ансамбля «Карлыгаш»:

— Мы, конечно, переживали, но наши номера отличались от тех, что показывали там. В основном Россия выступала. Вся Россия. Начиная от Владивостока и заканчивая Краснодаром, приехали на этот конкурс. Мы отличались от русских ребят танцем, потому что мы показали им свой колорит, свой казахский танец, и они были удивлены.

Поздравить ребят с победой приехал аким города Петропавловска. Он пожелал им побед и вручил памятные подарки.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г. Петропавловска:

— Дети у нас достойно представили нашу страну, наш город. Прославили нас, поэтому хочу поздравить детей с победой. Хочу вам пожелать успехов в учебе, здоровья и будущих побед.

Конкурс «Московское время» собрал порядка 1,5 тысяч участников, 21 из них -североказахстанцы. София Вдовина много лет занимается танцами. По ее словам, соперники были очень талантливыми, но победу наши ребята отдавать не собирались.

СОФИЯ ВДОВИНА, участница хореографического ансамбля «Карлыгаш»:

— Любовь к танцам у меня появилась лет с трех. Мы очень долго готовились к этой поездке. Было много разных коллективов и разных танцев. У кого-то гимнастические, даже народные были и вокал. Но наш ансамбль не сдался и забрал первое место.

Ансамблю «Карлыгаш» — более 50 лет. За это время команда успела принять участие во многих республиканских и международных конкурсах.

ВИКТОРИЯ ТИХОНКОВА, хореограф хореографического ансамбля «Карлыгаш»:

— Ансамбль в основном у нас исполняет народные танцы, то есть танцы народов мира и, конечно же, казахский танец. Группа, которая сейчас ездила на конкурс в Москву, ездят уже на самом деле не первый раз. Они побывали у нас в Алматы, в Шымкенте, в Астане. Но самая запоминающаяся поездка была,конечно же, в Москву.

Ребятам вручили дипломы и кубки. Также они получили приглашение на конкурс, который пройдет летом в городе Туапсе. В планах у ансамбля — поездка в Санкт-Петербург 24 марта.



Валерия Сиваш