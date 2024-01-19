30 лет исполняется системе казначейства РК

АСКАП САКИПКЕРЕЕВ, руководитель департамента казначейства по СКО:

— 27 января текущего года исполняется 30 лет, как была создана система казначейства РК. С обретением Независимости в 90-е годы необходимо было создать новую систему государственного финансового управления.

В 1994-м году после указа Президента РК было создано главное управление казначейства при Министерстве финансов. Оно появилось для обеспечения стабилизации экономики, контроля использования бюджетных средств, обеспечения госорганов оперативной информацией по исполнению бюджета.

АСКАП САКИПКЕРЕЕВ, руководитель департамента казначейства по СКО:

— Территориальные органы казначейства представлены во всех областях и районных центрах республики. По СКО в системе казначейства работает 135 сотрудников. Очень компетентных, знающих бюджетное, также законодательство о гос. закупках. Нам это необходимо для того, чтобы осуществлять контроль финансовых документов. Нами обслуживается 205 бюджетов области, из них 190 — бюджеты местного самоуправления. Их ещё называют бюджеты четвёртого уровня, самый нижний уровень.

Областной департамент казначейства обслуживает 600 организаций. Его клиенты — субъекты квазигосударственного сектора, а также крупные строительные компании. Ежедневно работники департамента казначейства обрабатывают 2,5 тысячи финансовых документов. Этот процесс стал значительно быстрее с ноября прошлого года, благодаря новому серверному оборудованию.

АСКАП САКИПКЕРЕЕВ, руководитель департамента казначейства по СКО:

— Для нас новый год — начало нового финансового года. Именно в январе осуществляется загрузка финансовых планов, после осуществляются все расходные операции по бюджету. На утро мы загрузили в нашу информационную систему планы финансирования областного, районного, городского бюджетов. Завершается загрузка планов четвёртого уровня бюджета.

Информационная система ведомства регулярно обновляется.

Дарья Пышмынцева



