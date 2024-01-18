С участием делегации представительства ЕС в Казахстане прошла итоговая конференция

Во второй половине дня с участием делегации представительства Евросоюза в Казахстане прошло итоговое совещание. Говорили о реализации программы «Развитие аула — развитие страны» в трех районах области. На разработку проектов для повышения качества жизни и экономического развития представительство Европейского союза выделило 250 тысяч евро, это более 123 млн тенге.

СЕРИК БАКЕЕВ, член собрания местного сообщества, г. Мамлютка:

— В предыдущие годы на Мамлютку выделялось 55 миллионов, а позже было выделено до 1 миллиарда. Город восстановился за 1 год. Улицы были отремонтированы и освещены. В центре также восстановлена инфраструктура. Есть только одна проблема. Это миграция жителей. Молодежи не осталось.

Проект «Развитие аула — развитие страны» реализовывали с 2020 по 2022 год. За это время обучение по развитию общества и бизнеса прошли около 200 человек. По итогам открытого конкурса в районах реализовано 5 социальных и 9 коммерческих проектов. Среди них игровые площадки, беседка, досуговый центр, пилорамный цех, салон красоты, пункт диагностики автомобилей. Министерство национальной экономики также уделяет внимание развитию местного самоуправления. Концепция по этому направлению разработана до 2025 года.

МИРЖАН ИМАНБАЕВ, заместитель директора департамента анализа регионов и развития местного самоуправления МНЭ РК:

— 3 января мы в эту концепцию внесли изменения с учетом опыта последних трех лет, конституционных реформ. Мы внесли новое мероприятие, оно касается сельских акимов. 5 января прошли выборы акимов районов, этим занималось наше подразделение.

Краткосрочный двухлетний проект ЕС претворили в жизнь две организации — НПО «The Last Hope» и «Integrity Astana». Они сотрудничали с руководством регионов, фондом поддержки предпринимательства «ДАМУ» и фондом поддержки сельского хозяйства.

Анна Богословская

