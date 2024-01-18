Делегация представительства Европейского союза в Казахстане посетила село Бесколь. Напомню, что Кызылжарский, Айыртауский, а также Мамлютский районы стали участниками проекта «Развитие аула- развитие страны». В нашей области его реализуют благодаря финансированию Европейского союза. Основная задача программы — развитие местного самоуправления в сёлах.

КАНАТ ДАРБАЕВ, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— В 2022 году разработали, в 2023-м году первую часть реализовали. Здесь поставили за счёт бюджетных средств футбольное поле, баскетбольное поле и волейбольное поле с тартановым покрытием. Поставили светодиодные фонари.

На грант Европейского союза местный мастер изготовил несколько металлических беседок. Недалеко от спортивных полей с приходом тепла сделают детскую площадку. Её аналог есть в другом районе Бесколя.

КАНАТ ДАРБАЕВ, акима Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— Когда мы её поставили, здесь детей 80-90 было в самый пик, значит понравилось.

Грант Европейского союза помог расширить бизнес, который строят владельцы ИП «Султангазин». У предпринимателей своя пекарня. На проектные средства они приобрели новую печь, расширили ассортимент продукции, наняли на работу новых сотрудников.

ЖАННА СУЛТАНГАЗИЕВА, руководитель ИП «Султангазин»:

— Работаем уже полгода, очень нравится, выпекаем хлеб, хлебобулочную продукцию, пряники, сухари, печенья, кексы, всё, как в обычной пекарне.

А вот ещё один объект, который появился в Бесколе при поддержке Европейского союза.

МАРАТ НУБАЕВ, председатель районного филиала Казахстанского общества слепых:

— Когда появилась возможность участвовать в социальном проекте, у меня только один возник проект, а именно создания центра досуга. Шашек, шахмат, тогыз кумалаков у нас более 20 экземпляров.

Здесь же можно поиграть в теннис для незрячих. Центр, который работает полтора месяца, рассчитан для социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями. Его регулярно посещают до полусотни человек.

СНЕЖАНА ПОПОВА, координатор проектов представительства Европейского союза в РК:

— Задача проекта была собрать местное сообщество, обсудить какие есть насущные проблемы, выработать приоритеты, постараться своими силами, там, где возможно, было предпринимателей привлечь и за счёт гранта от Европейского союза, какие-то из этих проблем решить. Те деньги, которые получили казахстанские НПО от Европейского союза — это деньги европейских налогоплательщиков. 250 тысяч евро, проект небольшой на два года. Реализацией проекта в трёх сельских районах СКО занимались две организации неправительственные. Это «Integrity Astana» и «The Last hope».

Снежана Попова приехала в нашу область, чтобы убедиться, что средства Европейского союза были использованы по целевому назначению.

Дарья Пышмынцева