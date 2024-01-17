На 10% увеличился экспорт Казахстана в страны ЕАЭС

В январе-ноябре 2023 года экспорт товаров в страны ЕАЭС составил 9 904,6 млн долларов, импорт — 15 836,8 млн долларов. Общий товарооборот в период с января по ноябрь 2023 года, по данным Бюро национальной статистики , составил 25 741,4 млн долларов. В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Россия занимает 91,6%. Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности.

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан:

— Импортирует Казахстан из стран ЕАЭС в основном продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары — 19,9%, металлы и изделия из них — 19,3%. Товарооборот Казахстана со странами Европейского союза за 11 месяцев прошлого года вырос почти на 5% и достиг порядка 38 млрд долларов. В 2022 году объем инвестиций из ЕС в Казахстан составил 12,5 млрд долларов, показав максимальный уровень за последние 10 лет.



Дарья Пышмынцева