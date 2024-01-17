Более 700 тысяч человек получили помощь в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства

В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства мерами содействия занятости охвачены 756,2 тысяч человек. 555,7 тысяч человек были трудоустроены, из них 357,4 тысяч — на постоянную работу. Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 46,1 тысяч безработных, из них 42 тысячи завершили обучение.Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 133,4 тысяч человек, из них завершили и получили сертификаты 99 тысяч человек. В целях выбора сферы деятельности 143,9 тысяч человек прошли социальную профориентацию. Кроме того, в 2023 году в рамках Нацпроекта выдано свыше 9 тысяч грантов для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП.



Дарья Пышмынцева