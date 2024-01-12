Выставка о жизни и деятельности писателя Зейнел-Габи Иманбаева прошла в музее

Писатель, наставник, гражданин. Зейнел-Габи Иманбаев внес большой вклад в развитие и продвижение казахской литературы. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. В областном историко-краеведческом музее провели выставку с участием общественных и литературных деятелей, а также учащихся казахской школы-гимназии им. Абая. Многие из собравшихся знали Зейнел-Габи Иманбаева лично. О себе он оставил только светлые и счастливые воспоминания.

МУРАТ КУСАИНОВ, земляк Зейнел-Габи Иманбаева:

— Зейнел-Габи был другом моего отца. Они вместе занимались творческой работой. Мы с детства читали его книги с любовью. Героями рассказов были реальные жители деревни. Он сам очень увлекался чтением книги, много других авторов знал. Был очень разносторонним человеком,простым. Любил детей. Всегда был готов прийти на помощь жителям деревни, осветить их жизнь и проблемы в своих произведениях.

Среди представленных экспонатов — рукописи, книги, фотографии, статьи в газетах и личные вещи писателя. Все эти вещи предоставил музей района Шал акына. По словам его директора, это лишь малая часть экспонатов, связанных с Зейнел-Габи Иманбаевым.

МАРЖАН ТАУШАРОВА, директор музея района Шал акына:

— Всего было принято 165 экспонатов, его личных вещей. Рукописи, книги, статьи, научные работы. Один из видимых, ценных экспонатов — его печатная машинка, которую ему подарило в конце 60-х годов руководство нашего района. Она вообще на русском шрифте была, а так как он писал на казахском языке, пропагандировал казахскую литературу, он своими способами переделал эту машинку.

Участники читали произведения писателя, делились впечатлениями.

Зейнел-Габи Иманбаев писал о деревенской жизни, прививал молодому поколению семейные и культурные ценности. Он является автором 17 книг. Многие его произведения публиковались в республиканских и региональных печатных изданиях.

Валерия Филатова