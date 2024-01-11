В министерстве финансов посчитали, сколько денег могут получить молодые казахстанцы по программе «Нацфонд — детям». В ведомстве уточнили, что размер инвестдохода за 2023 год будет известен в середине 2024 года, не позднее 1 июня. Вместе с тем, по данным минфина, за девять месяцев 2023 года инвестдоход от управления Нацфондом составил 1,8 трлн тенге или около $4 млрд. В 2024 году каждый несовершеннолетний может получить на свой специальный счет от 134,3 тысяч тенге, это $298,5, в зависимости от показателя за весь 2023 год. В Минфине добавили, что в 2024 году около 305 тысяч молодых казахстанцев отметят свое 18-летие и смогут воспользоваться средствами Нацфонда для оплаты обучения или улучшения жилищных условий.

Дарья Пышмынцева