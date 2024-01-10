В СКО вернули 54 миллиона тенге 161 предпринимателю

Ошибку обнаружили специалисты департамента по противодействию коррупции во время мониторинга платежей в бюджет. Деньги вернули операторам IV категории, которые самостоятельно продолжили платить налог. Напомним, от финансовых обязательств их освободили в январе 2022 года. Операторы IV категории признаны объектами, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду. За период с 2022 по 2023 год было 210 случаев ошибочного внесения налогов на сумму 96 млн тенге.

Анна Богословская