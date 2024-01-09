Наличка не поможет: в налоговой рассказали, как будут отслеживать доходы ИП

Первого января стартовал третий этап декларирования, теперь отчеты в госорганы предоставляют частные предприниматели, учредители, руководители компаний и их супруги. В попытке показать меньший доход владельцы бизнеса просят у клиентов наличный расчет.

НАТАЛЬЯ НЕКРАСОВА, руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по СКО:

— Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты: банковской картой, QR платежом или наличными деньгами, это статья 25.

За отказ предпринимателей ждет административная ответственность. Сначала он получит предупреждение, а если ситуация повторится — штраф 40 МРП, сейчас это около 150 тысяч тенге.

НАТАЛЬЯ НЕКРАСОВА, руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по СКО:

— Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные платежи. Контролю подлежат лица, получившие на личные счета мобильные переводы от ста и более разных лиц. В соответствии с действующим законодательством это признак предпринимательской деятельности. Хотелось бы отметить, что нет ограничений на переводы родственникам, друзьям, коллегам в различных жизненных ситуациях.

То есть, чтобы привлечь внимание налоговой, на счет физлица регулярно в течение трех месяцев должны поступать средства от более сотни лиц. Контролировать госорганы будут тех, кто с 2024 года обязан подавать декларацию: работники бюджетной сферы и квазигоссектора, госслужащие, предприниматели, учредители и руководители компаний и их супруги. Проверять состояние счетов налоговая будет только в 2025 году.

НАТАЛЬЯ НЕКРАСОВА, руководитель управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по СКО:

— Сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства. Добросовестные предприниматели, которые работают только по безналичному расчету, будут исключены из сферы контроля. Также для ведения и развития бизнеса у нас созданы благоприятные условия. Упрощены все порядки налоговых режимов: ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности.

В 2023 году доля безналичных платежей составила 86% и, вероятно, будет только увеличиваться. В налоговой уверяют, что проверки не коснутся физлиц, а вот если бизнесмен принимает оплату на личный счет, а не юридический, то в отчетный период придется объясняться.

Анна Богословская

