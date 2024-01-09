«Ауыл аманаты» в СКО: сельчане открывают бизнес, создают рабочие места

45 жителей Кызылжарского района получили льготный заём по программе «Ауыл аманаты» на общую сумму почти 400 млн тенге. Они обеспечили постоянной работой себя и создали дополнительные рабочие места. Житель села Прибрежного Станислав Волков открыл СТО, а его односельчанин Амир Баукенов разводит овец. На ферме более 250 голов скота. Мясо планируют реализовывать односельчанам и городскому населению. А жительница Бесколя Мадина Кабаева оказывает населению популярную услугу лазерной эпиляции. На заемные средства приобрела дорогостоящий современный аппарат немецкого производства. Планирует участвовать в подобных госпрограммах и дальше. Проект «Ауыл аманаты» направлен на повышение доходов сельского населения. В 2023-м году одобрено 236 заявок на всю выделенную региону сумму в размере 1, 8 млрд тенге. Много предложений в отрасли животноводства, торговой сфере, средства также берут на приобретение техники и оборудования. Средняя сумма выданного льготного займа — 7,3 млн тенге. Деньги на реализацию проекта «Ауыл аманаты» выделяются из республиканского бюджета.



Валерия Сиваш