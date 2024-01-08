План мер по Целям устойчивого развития на 2024 год утвержден на заседании Координационного совета

Вопросы актуализации национальных индикаторов Казахстана в области Целей устойчивого развития ООН обсуждены на 7-ом заседании Координационного совета по ЦУР. В обсуждении под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова приняли участие руководители центральных госорганов, представители ООН, ПРООН и Европейского союза. Было отмечено, что на сегодняшний день имеется необходимость провести ревизию национальных индикаторов и пересмотреть статус некоторых из них.

В частности, в категорию актуальных предлагается включить индикаторы по доле населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, фактам бытового насилия в отношении женщин, объему выбросов парниковых газов и др. Это позволит повысить эффективность работы по достижению Казахстаном Целей устойчивого развития.

По итогам обсуждения Координационный совет утвердил План мер по реализации ЦУР на 2024 год. Премьер-Министр потребовал от госорганов обеспечить его своевременное и качественное исполнение.