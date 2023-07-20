Разбор: как работает Программа развития ООН в Казахстане

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане является важным инструментом для содействия устойчивому развитию страны. ПРООН представляет собой специализированное агентство ООН, которое работает более чем в 170 странах и территориях, включая Казахстан. Задачей ПРООН является содействие устойчивому развитию, борьба с бедностью, поддержка национальных стратегий и реализация международных договоренностей.

Партнерство с гражданским обществом и частным сектором

В Казахстане программа развития ООН активно сотрудничает с правительством, гражданским обществом и частным сектором для решения приоритетных задач развития. Одной из основных осей работы ПРООН в стране является поддержка достижения Целей устойчивого развития ООН, включая ликвидацию крайней нищеты, обеспечение здоровья и благополучия граждан, обеспечение качественного образования, борьбу с неравенством, укрепление мира и содействие устойчивому использованию природных ресурсов.

Международные договоренности и национальные приоритеты

Одной из успешных инициатив ПРООН в Казахстане является поддержка страны в достижении Целей устойчивого развития, адаптированных к национальным приоритетам и условиям. ПРООН сотрудничает с местными партнерами для разработки и внедрения проектов в области экологического устойчивого развития, водного хозяйства, сельского развития, здравоохранения, образования и других ключевых секторов.

Инклюзивное развитие

Также ПРООН активно участвует в работе по обеспечению инклюзивного развития и содействию реформам для укрепления прав человека, в том числе улучшения положения женщин, молодежи и уязвимых групп населения.

Международное сотрудничество

Важной составляющей деятельности ПРООН в Казахстане является помощь в укреплении институциональных способностей и разработке инновационных решений для реализации стратегических целей развития. ПРООН также способствует обмену знаний и опытом между различными странами и содействует международной координации вопросов развития.

Мониторинг и анализ

ПРООН осуществляет систематический мониторинг и анализ реализации программ и проектов в Казахстане. Это позволяет оценить эффективность мер и внести коррективы для достижения лучших результатов.

Виктория Геншель