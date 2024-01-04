С 1 января 2024 года в Казахстане больше не будет единого совокупного платежа — он вводился всего на пять лет, и его срок действия закончился. Это значит, что гражданам, которые ранее платили ЕСП, нужно либо регистрировать ИП, либо предоставлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу в органы госдоходов. Нарушителей ждут штрафы в 15 МРП. В денежном эквиваленте это 55 380 тенге. Кроме того, с 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах в обязательном порядке должны будут подавать предприниматели и их супруги. Под всеобщее декларирование подпадают и индивидуальные предприниматели, и руководители компаний. Также с нового года больше не действует мораторий на проверки субъектов микро- и малого предпринимательства, и малый бизнес начнут проверять на наличие и использование кассовых аппаратов.



Дарья Пышмынцева