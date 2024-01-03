Газета «Egemen Qazaqstan» опубликовала интервью Касым-Жомарта Токаева

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-В первый день короткой рабочей недели нового года газета «Egemen Qazaqstan»опубликовала большое интервью Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Глава государства дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, январских событий 2022 года, семейно-бытового насилия, строительства АЭС и других актуальных тем. Интервью началось с того, что Касым-Жомарт Токаев перечислил знаковые для Казахстана события прошедшего года. Он отметил, что наша страна подошла к завершению основных политических реформ.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

Начал работу Конституционный суд. По новым правилам прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Впервые состоялись выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжилось проведение выборов глав сел и городов районного значения, по итогам которых в прошлом году были избраны около 700 сельских акимов.Мы приступили к построению справедливой и конкурентной экономической системы. Занялись вопросами диверсификации и демонополизации экономики, обновления инфраструктуры, поддержки бизнеса и привлечения инвестиций. Последовательно решались наболевшие вопросы социальной сферы.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— По всей стране началось строительство школ, в том числе «комфортных школ», в селах возводятся медицинские объекты, отметил Глава государства в интервью печатному изданию. Кроме того, в 2023-м году в Казахстане был внедрен Социальный кодекс, нацеленный на комплексную поддержку уязвимых категорий граждан. Утверждена специальная выплата лицам, занятым во вредных условиях труда, установлена доплата сотрудникам природоохранных служб за риски для жизни и здоровья. Повышены зарплаты медицинских работников, педагогов школ, колледжей, детских садов. Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда. Принята новая методика определения минимальной заработной платы, учитывающая ключевые экономические показатели, в том числе уровень инфляции, подчеркнул президент. ))

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Большой блок интервью был посвящен январским событиям, которые два года назад перевернули жизни казахстанцев. Қаңтар стал рубежом, открывшим новую эпоху в истории Казахстана, однако вопросы еще остаются. Касым-Жомарт Токаев отметил, что, по его мнению, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— После моего избрания Президентом в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики. К разработке и реализации реформ активно подключились общественники, гражданские активисты, эксперты. Многие инициативы прорабатывались на различных диалоговых площадках, в том числе на заседаниях специально созданного мною Национального совета общественного доверия. Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— По словам Главы государства, в попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы. Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и, в конечном итоге, захватить власть. Общая сумма ущерба после январских событий составила порядка трех миллиардов долларов. В интервью газете «Egemen Qazaqstan» Касым-Жомарт Токаев отметил, что на причинах и последствиях Қаңтара не следует выстраивать спекулятивные версии.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Скажу прямо: рассуждения о якобы народном восстании способствуют оправданию и обелению преступных деяний. Такие безответственные, по сути, провокационные разговоры приводят к героизации настоящих бандитов, укоренению в обществе пагубной криминальной психологии. А значит, призывают к новым беспорядкам в ущерб национальной безопасности и благополучию народа. Это очень серьезная угроза. Поэтому государство и общество должны быть едины в осуждении беззакония — я в этом уверен. У нас созданы все условия для публичного выражения несогласия с действиями власти. Граждане могут открыто говорить о существующих проблемах. В соответствии с концепцией «слышащего государства» я требую от государственных органов учитывать общественное мнение. У нас действует демократический закон о мирных собраниях. Недавно принят закон, регламентирующий порядок подачи и рассмотрения петиций. Поэтому нужно предельно ясно понимать: мирные протесты допустимы, но массовые беспорядки неприемлемы и будут жестко пресекаться.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

Отдельный блок интервью был посвящен экономике, а именно новому экономическому курсу Справедливого Казахстана. Напомню, цель нашей страны — удвоить объем национальной экономики к 2029 году, доведя его до 450 миллиардов долларов. Касым-Жомарт Токаев считает её достижимой. В интервью Президент отметил, что показатели не имеют для него первостепенного значения. Куда важнее реальное благополучие граждан, считает Глава государства. Одной из важных тем интервью президента стало состояние коммунального хозяйства страны. Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ — результат многолетнего бездействия, отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране — это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается. В весенне-летний период правительство и акимы приняли меры для обеспечения качественной подготовки к отопительному сезону. Проведена работа на проблемных объектах, состояние которых было критическим. Сейчас задача-минимум — не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум — ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу. В сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер Правительства и акимов не обойтись.

Во время интервью Глава государства не раз касался темы общенациональной идентичности. Президент считает, что её укрепит чествование выдающихся исторических деятелей нашего народа.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Мы в области ежегодно создаем календарь знаменательных дат, презентацию календаря проведем. Обязательно в наш календарь внесём изменения. Это юбилей нашего великого ученого Каныша Сатпаева, который стоял у истоков основания геологии в РК. Юбилеи таких участников ВОВ, героев страны 5:32 Кошкарбаева Рахымжана и Сагадата Нурмагамбетова.

Кроме того, по мнению историков, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Северный Казахстан тоже может внести свою лепту, у нас на территории Уалихановского района обнаружен памятник Золотой Орды, в местности Кызыл оба обнаружен мазар потомков Жошы-хана. Это очень интересно. Юбилей Улуса Джучи даст возможность стартовать новым исследованиям в этом направлении.

В этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Над ним работают более 200 отечественных ученых и около 60 привлеченных зарубежных специалистов.

Дарья Пышмынцева