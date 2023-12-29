Новогодний утренник для особенных детей провели в коррекционно-разивающем центре

Новогодние утренники для особенных детей организовали в «ЦентрКомек». Сегодня каждому врачу коррекционно-развивающего центра отведена особая сказочная роль.

АЛЁНА БИРЮКОВА, логопед-дефектолог:

— Сегодня в нашем центре проходит новогодний утренник для наших деток. И мы хотим всех поздравить от души с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья, побольше радости и улыбок!

Центр открылся в 2015 году. Сегодня здесь работают 15 специалистов. Врачи оказывают всестороннюю помощь и поддержку детям, имеющим особенности в развитии. Имеется класс предшкольной подготовки.

ГАЛИЯ БАЯЗИТОВА, руководитель коррекционно-развивающего центра:

— В этом году мы стали социальными предпринимателями. Реализуем свои цели, свою миссию, свои идеи. И еще мы реализуем государственный социальный заказ в этом году. Это заказ на 10 мест для деток, имеющих особенности в развитии. То есть 10 деток имеют полное право посещать наш центр, всесторонне, в соответствии с приказом министра №385 и получать квалифицированную педагогическую и психологическую помощь.

ЦентрКөмек посещают более 60 детей. Для удобства специалисты центра в течение одного дня проведут 6 новогодних утренников.

Валерия Филатова