Аким области посетил район Шал акына

Поездку в район Шал акына глава региона начал с села Повозочного. В населенном пункте в этом году при финансировании местного ТОО «АгроСевер» начато строительство закрытого хоккейного корта площадью более 2 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта — 90 млн тенге. Вместимость — 60 человек. Гауез Нурмухамбетов принял участие в церемонии открытия спортивного объекта и поздравил жителей села.
ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
— Глава региона вручил директору товарищества Николаю Луговому благодарственное письмо за вклад в социально-экономическое развитие региона.
В честь открытия спортивного объекта прошла товарищеская встреча по хоккею. Первую шайбу на ледовое поле забросил Гауез Торсанович. В подарок от управления спорта каждому игроку-форма.
Жители села рады открытию спортивного объекта.
— Я работаю тренером местной хоккейной команды уже несколько лет. Николай Александрович построил крытую хоккейную площадку. Мы все в восторге. Теперь в любое время сможем тренироваться. У меня много детей, которых я тренировал здесь. Среди них есть и чемпион Казахстана.
Встретился глава региона и с жителями села. Кайрат Байбосынов получил кредит в 8 млн тенге на разведение лошадей по программе «Ауыл аманаты».
По словам предпринимателя, в этом году заметно подорожали корма.
Далее глава региона проинспектировал работу отопительной системы школы села Повозочного. В качестве топлива используют биомассу, то есть льняную солому. В обычные дни сжигают по 5 тюков соломы, в морозные дни этот показатель достигает 15.
Посетил глава региона и город Сергеевку. В райцентре из-за урагана повреждена крыша яслей -сада. Площадь кровли — 280 квадратных метров.
Ответственная за ремонт компания пообещала восстановить объект в течение 20 дней.
ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
— До завершения ремонта дети детского сада будут посещать мини-центр, расположенный в школе.
После этого Гауез Нурмухамбетов посетил районную больницу. В ходе встречи поднят вопрос о переоборудовании пустующего стационарного здания в общежитие для врачей.
КУМАР КУСЕМИСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СКО:
— Аким области поздравил пациентов с наступающим новым годом и вручил подарки.
/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/