В управлении образования подвели итоги спортивного года — 2023

Как и полагается, в конце года принято подводить итоги. В областном управлении образования отметили отделы, где достигли хороших показателей по линии физической культуры и спорта. Лидируют г. Петропавловск и Кызылжарский район.

Традиционная спартакиада «Жастар» в этом году проходила по 30 видам спорта. Это одно из значимых событий спортивного года системы образования. Масштабные соревнования охватили почти 70 тысяч учащихся. Городская команда «Жастар» стала первой и выиграла денежный сертификат.

ИДЕЯ СЕЙТМУХАМБЕТОВА, директор детско-юношеского центра внешкольной работы г.Петропавловска:

— С начала проводится городской этап. Там отбираются лучшие команды, лучшие дети. Комплектуется команда лучших участников. Они участвуют в областном этапе, определенные очки приносят команде. И потом по итоговой таблице, то есть каждое место приносит свои очки, потом эти очки складываются, и мы на 9,5 очков опередили районы.

Ольга Вернер — преподаватель физической культуры Гуманитарно — технического колледжа. Принимала участие в республиканском конкурсе «Лучший специалист в сфере образования 2023 года». В одном из направлений победила, ей вручили сертификат и нагрудный знак «Үздік педагог».

ОЛЬГА ВЕРНЕР, преподаватель физической культуры ГТК:

— Конкурс проходил онлайн и состоял из 3х этапов. В первом этапе составить портфолио о своих достижениях на 5 лет. Во втором этапе отправить видеоурок и написать эссе о роли педагога в РК.

Для активных занятий физической культурой и спортом в школах области функционирует более двух тысяч спортивных сооружений. Благодаря этому дети занимают призовые места в турнирах различного уровня. В этом году на республиканских соревнованиях наши спортсмены завоевали 300 медалей.

КАНАТ САДУАКАС, директор областного учебно-методического центра физической культуры, спорта и НВП:

— В этом году мы достигли хороших результатов: 2-е место в общекомандной зимней гимназиаде школьников РК. Наши команды по президентскому многоборью, конькобежному спорту стали чемпионами. Внесли свой вклад наши лыжники. Кроме того, у нас в этом году проходила Национальная школьная лига по трем возрастам.

В 2023 году в регион на проведение спортивно-массовых мероприятий из республиканского бюджета направили 584 млн тенге, 427 млн — на кружки и секции, на приобретение спортивного инвентаря — 300 млн тенге.

Камилла Карим