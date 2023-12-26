«Ревизора» показали в казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова

В областном казахском музыкально-драматическом театре имени С. Муканова показали спектакль по одноименной комедии Н.Гоголя «Ревизор». Это не премьера. Постановка давно полюбилась североказахстанскому зрителю. Поставил её в театре известный таджикский режиссёр, писатель, драматург Барзу Абдураззаков.

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Это уникальный спектакль, который сохранился в репертуаре нашего театра и так полюбился народу. Пьеса «Ревизор» актуальна для наших дней. Мы думаем, что благодаря сегодняшнему спектаклю кругозор молодежи станет шире и они станут более самостоятельными.

В сюжете прослеживается тема коррупции. Рядовой узнаёт, что один из регионов скоро посетит инспектор. Но, люди приняли за ревизора совершенно другого человека. Его поведение и манера держаться в обществе не оставляют чиновникам сомнений — по их мнению так может себя вести только ревизор. Они предлагают ему деньги и делают вид, что положение народа на высоком уровне.

Главного героя Хлестакова чиновники разоблачают. Сначала они узнают от почтмейстера, что он оказался не тот, за кого себя выдавал, а потом они узнают о прибытии настоящего ревизора.

В постановке высмеивается взяточничество и подлость людей, занимающих высокие должности. Это произведение по сей день остается интересным и актуальным.С трехчасовым спектаклем актеры ездили на фестиваль «Планета АРТ» в Кыргызстан, где стали победителями.

Валерия Сиваш