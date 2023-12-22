Вице-министр торговли и интеграции РК посетила торговые объекты Петропавловска

Первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова ознакомилась с работой объектов Петропавловска. 12 тысяч торговых мест и порядка 500 арендаторов. Рынок «Тайга» располагает большим ассортиментом товаров самых разных категорий. Приобрести здесь можно не только продукты.

ОЛЕГ МОГИЛЬНЫЙ, директор ТОО «Тайга»:

— С вещами проблем нет, потому что пандемию пережили, закрылись, там много свободных мест. Арендаторы есть, кто хочет — расширяется. Кто-то на коне, кто-то разоряется.

Айжан Бижанова оценила широкий ассортимент супермаркета «Aimer», который покрывает разного уровня потребности покупателей. Руководство намерено расширить ассортимент, так как потребитель уже сам диктует условия рынку. Но от категории социально значимых товаров здесь не откажутся. На прилавках есть и собственное производство сети, и продукция наших фермеров. Скоро она пополнится петропавловским поставщиком овощей. В этом году в ТОО «Зеленый Север» начали сбор урожая.

ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зеленый север»:

— С этого отделения до конца марта мы соберем около 560 тонн.

АЙЖАН БИЖАНОВА, первый вице-министр торговли и интеграции РК:

— А по сбыту определились?



ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зеленый север»:

— Местный рынок.

Вице-министр оценила масштабы проделанной работы, но считает, что не стоит останавливаться на достигнутом, и следует вложиться в образование сотрудников.

АЙЖАН БИЖАНОВА, первый вице-министр торговли и интеграции РК:

— Тогда надо компетенцию повышать, надо будет поработать вместе со сферой образования, и если нужна более высокая квалификация, будем приглашать специалистов.

В оптово-распределительном центре хранят товары народного потребления: продукты, бытовая химия, хозяйственные мелочи. На этом складе производители могут арендовать место. ОРЦ позволяет сократить цепочку посредников между производителем и конечным потребителем. Айжан Бижанова отметила, что для региона это хорошая практика, благодаря которой снижается цена на товар для покупателей.

Анна Богословская

